Голикова: к строительству домов престарелых будет привлечен частный бизнес

Как сообщает сайт repairshome.ru, Татьяна Голикова заявила о том, что власти планируют привлечь частный бизнес к строительству домов для престарелых.
По ее словам, этот вопрос еще находится в работе.
Суть инициативы в том, чтобы привлекать инвесторов к строительству модульных домов для престарелых. Голикова рассказала, что в настоящее время это предложение прорабатывается с АСИ (Агентством стратегических инициатив).
Для того, чтобы данное предложение начало действовать, оно должно быть финансово выгодным для инвесторов, подчеркнула Голикова.
В ближайшее время планируется строительство 91 дома для престарелых. Вице-премьер сообщила, что на данный момент нельзя точно сказать, что сколько именно домов престарелых будут построены благодаря средствам инвесторов.
Голикова также подчеркнула, что есть определенные ограничения, которые повлияют на отказ предпринимателей принимать участие в таких проектах. Здесь имеются ввиду разрешительные документы и тариф на оказание соцуслуг, размер которого зависит от региона.
Фото: neva.today
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