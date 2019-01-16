Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 16.01.2019 : 67,082
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 16.01.2019 : 76,9498

Недвижимость

  1. Главная
  2. Недвижимость
http://img.newsinfo.ru/article/4/2/6/8426.jpeg
  • сегодня в 14:53

Голикова: к строительству домов престарелых будет привлечен частный бизнес

Как сообщает сайт repairshome.ru, Татьяна Голикова заявила о том, что власти планируют привлечь частный бизнес к строительству домов для престарелых.

По ее словам, этот вопрос еще находится в работе.

Суть инициативы в том, чтобы привлекать инвесторов к строительству модульных домов для престарелых. Голикова рассказала, что в настоящее время это предложение прорабатывается с АСИ (Агентством стратегических инициатив).

Для того, чтобы данное предложение начало действовать, оно должно быть финансово выгодным для инвесторов, подчеркнула Голикова.

В ближайшее время планируется строительство 91 дома для престарелых. Вице-премьер сообщила, что на данный момент нельзя точно сказать, что сколько именно домов престарелых будут построены благодаря средствам инвесторов.

Голикова также подчеркнула, что есть определенные ограничения, которые повлияют на отказ предпринимателей принимать участие в таких проектах. Здесь имеются ввиду разрешительные документы и тариф на оказание соцуслуг, размер которого зависит от региона.

Фото: neva.today

Читайте также:

Строительство дома: начало

В Китае начали строительство детского сада, который...

В Канске детский сад оштрафовали за грязное белье...

Мир

Image

Во Флориде могут запретить охоту на акул

Комиссар округа Палм-Бич во Флориде Роберт Вайнрот предложил запретить ловлю акул на побережье Атлантик﻿и, пишет "Поплавок".

Читать полностью
Image

В Израиле можно зайти в гости к Санта-Клаусу

Иерусалимский Санта-Клаус разъезжает по городу на верблюде, а хайфский гуляет по улицам и звонит в колокольчик.

Читать полностью

Общество

Image

Ученые нашли замедлители гибели клеток после инсульта

Ученые из Томского политехнического университета вместе с американскими коллегами обнаружили, что благодаря определенным соединениям-ингибиторам есть шанс снизить риск развития негативных последствий для человека после перенесенных инфаркта или инсульта, сообщает Pora.ru.

Читать полностью
Image

Фестиваль грязи впервые пройдет в Ставрополе

Уникальный фестиваль «Железная грязь», который пройдет в Стврополе, вошел в ТОП-200 лучших туристских событий России в этом году.

Читать полностью

Новости