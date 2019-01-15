Фестиваль грязи впервые пройдет в Ставрополе

Уникальный фестиваль "Железная грязь", который пройдет в Стврополе, вошел в ТОП-200 лучших туристских событий России в этом году.

Грязевые фестивали проходят во всем мире, их посещают миллионы туристов. В России "Железная грязь" станет первым крупным фестивалем такого рода, пишет интернет-портал Yoki.ru.

В программе фестиваля грязевая борьба, танцы, гонки, боди-арт, конкурсы красоты и насыщенная культурная программа, сообщила пресс-служба правительства Ставропольского края.

В ТОП-200 вошли также фестиваль "Курортные сезоны" и "Шаляпинский сезон", который почти три десятка лет привлекает на свою площадку в музее "Дача Шаляпина" лучших оперных певцов со всего мира.

В 2019 году власти Ставрополья ставят амбициозные планы по развитию событийного туризма.

В общей сложности в нынешнем году в регионе будут проведены 250 мероприятий для привлечения туристов. Например, фестиваль фейерверков, который пройдёт в Ставрополе. На него приглашены ведущие пиротехники из Австрии, Италии, Греции, Великобритании и других стран.

В Ессентуках пройдёт Международный рок-фестиваль, который также представит выставки рэтро-автомобилей и байк-шоу.

Фото: 1777. Ru

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