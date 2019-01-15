В Госдуме предложили отказаться от газовых плит

Как сообщает сайт repairshome.ru, Галина Хованская, глава комитета российской Государственной Думы по ЖКХ и жилищной политике в Госдуме, выступили с инициативой заменить газовые плиты в жилых домах на плиты с автоматическим отключением газа.

Депутат считает, что газовые плиты должны быть оснащены автоотключением газа. Планируется, что новые плиты установят в новостройках после капитального ремонта.

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике, Валерий Рязанский, заявил, что данная мера не является полным решением проблемы. По словам сенатора, не всегда утечка газа связана с плитой. Газовые колонки и отопление также могут стать причиной утечки газа.

Он заявил, что плиты с автоматическим отключением газа частично решают проблему, но, чтобы исключить утечку газу полностью, то нужно отказаться от газовых плит и перейти на электрические. Электростанции производят большое количество электроэнергии, и она не полностью востребована.

Понятно, что такой переход будет приведет к дополнительным расходам на электроэнергию. В связи с этим В.Рязанский предлагает снизить стоимость на электроэнергию для жильцов, которые используют электрические плиты.

Кроме того, сенатор подчеркнул, что для того, чтобы реализовать данную идею, нужно содействие со стороны граждан. Также ряд технических сложностей: например, для установки новых систем в квартирах старого фонда необходимо большое количество кабеля.

Рязанский отметил, что с газовыми плитами нет полной гарантии безопасности, так как даже если недавно сотрудник газовой службы все проверил, сегодня бабушка или дедушка могут оставить комфорку включенной.

Фото: Sputnik.ru

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