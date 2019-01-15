На Тайване завершили строительство самого крупного Центра искусств

Как сообщает сайт repairshome.ru, в Тайбэе на Тайване скоро завершатся работы по строительству Центра исполнительских искусств (TPAC) по проекту голландского архитектурного бюро OMA.

TPAC - крупнейший театральный комплекс, состоящий из трех самостоятельных площадок.

Центр исполнительского искусства в Тайбэе напоминает куб из рефленого стекла, который как будто приподняли над поверхностью земли.

Из куба словно "вырастают" объемные шары и параллелепипеды. В каждой фигуре расположены зрительные залы.

Самый большой по площади зал вмещается в себя 1500 зрителей. По мнению архитекторов, он олицетворяет собой "эволюцию больших театральных пространств ХХ века".

В два других зала поместятся до 800 человек в каждом. Они созданы в качестве экспериментальных площадок: например, зрители из фойе могут наблюдать за актерами, которые находятся за кулисами.

Все подсобные помещения объединены, благодаря чему их можно использовать как одно пространство, когда планируются большие выступления. Также их можно использовать и по отдельности.

Право на разработку проекта ТРАС получило архитектурное бюро ОМА из Голландии в 2009 году. Изначально предполагалось, что открытие комплекса будет в 2013 году, но сроки строительства не раз переносились в силу сложности проекта.

Когда состоится официальное открытие комплекса неизвестно, что строительство будет завершено в этом году.

Фото: Artefactory

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