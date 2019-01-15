Юлия Меньшова собирается стать трэвел-блогером

Известная актриса и телеведущая Юлия Меньшова открыла в себе новый талант. Как сообщает интернет-журнал Daily Show, звезда серьезно раздумывает над тем, чтобы сменить профессию и стать трэвел-блогером.

А началось все с того, что Юлия вместе с супругом - актером Игорем Гординым и их 15-летней дочерью Таисией отправились в Европу на новогодние каникулы. Семья планировала посетить Бельгию и Нидерланды. А чтобы поездка была более осмысленной и запоминающейся, Меньшова наняла русскоговорящего гида. В ходе путешествия тот поведал много интересных деталей о местах, по которым пролегал их маршрут.

По возвращении соведущая популярного телешоу «Сегодня весером» поспешила поделиться впечатлениями от поездки и полученной информацией со своими подписчиками, и сделала это так изящно и увлекательно, что фолловеры разразились комплиментами. Приятно удивленная реакцией аудитории, Меньшова не на шутку задумалась о новой для себя профессии трэвел-блогера. Чем не запасной вариант на случай, если в кино, театре и на телевидении не будет достойных предложений?!

Впрочем, у звезды телеэкрана есть и другие таланты, которые могут приносить неплохой доход. Так, Меньшова любит рукодельничать, изготавливая авторские броши, а также неплохо разбирается в дизайне интерьеров.

Фото: 24СМИ

Читайте также:

Дважды в одну реку. Знаменитости, которые снова сказали «да» бывшим супругам

Развод приводит к новой свадьбе. Фото счастья

Юлия Меньшова: «Нестабильность не должна превращать человека в робота»

Владимир Меньшов впервые ответил на вопрос о внебрачном ребенке