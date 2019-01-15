Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 12.01.2019 : 66,9167
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 12.01.2019 : 77,1282

Культура

  1. Главная
  2. Общество
  3. Культура
http://img.newsinfo.ru/article/4/2/1/8421.jpeg
  • сегодня в 18:47

В Питере прошла выставка " Мода русского модерна"

В Картинном зале Витебского вокзала в Петербурге прошла "Мода русского Модерна". В своем инстаграме Александр Васильев пробросил рассказать о впечатлениях от соприкосновения с прошлым своей страны, от погружения в эпоху модерн.

Как сообщает GreatLove, выставка была организована коллекционером и историком моды Александром Васильевым. Он выставил к обозрению посетителей 50 потрясающих моделей женской одежды и аксессуаров к ней из своего фонда. Посетители могли увидеть в стеклянных витринах женские платья для прогулок и балов, пальто с горностаем, перелины на платья и пальто, веера, шляпки и зонты. Также увидели сумочки прошлого века. Коллекция охватывала период времени с 1890 по 1914 годы.

Также многие в своих отзывах в инстаграм Васильева отметили, что испытывали чувство неловкости от того, что в верхней одежде находились рядом с этими музейными шедеврами прошлого.

Все ценители прекрасного, кому посчастливилось попасть на эту выставку, считают, что выбор места её проведения и сама экспозиция выше всяких похвал. Зрители отметили, какую одежду носили дамы во времена Александра III и Николая II.

Фото: 4m-history.blogspot.com

Читайте также:

Историк моды в кричащем красном пальто

"Модный приговор" исполняет новогодние желания

Граф Шереметев, прямой потомок Суворова, встретился со студентами Выездной Школы Александра Васильева

Мир

Image

Во Флориде могут запретить охоту на акул

Комиссар округа Палм-Бич во Флориде Роберт Вайнрот предложил запретить ловлю акул на побережье Атлантик﻿и, пишет "Поплавок".

Читать полностью
Image

В Израиле можно зайти в гости к Санта-Клаусу

Иерусалимский Санта-Клаус разъезжает по городу на верблюде, а хайфский гуляет по улицам и звонит в колокольчик.

Читать полностью

Общество

Image

Врачи рассказали о четырех продуктах, которые нельзя есть холодными

Врачи поделились мнением по поводу привычки многих людей не разогревать пищу перед употреблением, если нет времени.

Читать полностью
Image

Зарубежные туристы совершили покупки в России на 8 млрд рублей

Отдыхающие в России иностранные гости в апреле-декабре 2018 года потратили в нашей стране примерно восемь миллиардов рублей на покупку различных товаров.

Читать полностью

Новости