В Питере прошла выставка " Мода русского модерна"

В Картинном зале Витебского вокзала в Петербурге прошла "Мода русского Модерна". В своем инстаграме Александр Васильев пробросил рассказать о впечатлениях от соприкосновения с прошлым своей страны, от погружения в эпоху модерн.
Как сообщает GreatLove, выставка была организована коллекционером и историком моды Александром Васильевым. Он выставил к обозрению посетителей 50 потрясающих моделей женской одежды и аксессуаров к ней из своего фонда. Посетители могли увидеть в стеклянных витринах женские платья для прогулок и балов, пальто с горностаем, перелины на платья и пальто, веера, шляпки и зонты. Также увидели сумочки прошлого века. Коллекция охватывала период времени с 1890 по 1914 годы.
Также многие в своих отзывах в инстаграм Васильева отметили, что испытывали чувство неловкости от того, что в верхней одежде находились рядом с этими музейными шедеврами прошлого.
Все ценители прекрасного, кому посчастливилось попасть на эту выставку, считают, что выбор места её проведения и сама экспозиция выше всяких похвал. Зрители отметили, какую одежду носили дамы во времена Александра III и Николая II.
Фото: 4m-history.blogspot.com
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