Ученые: боли в спине у 80 процентов пациентов неизлечимы

Полное избавление от болевого синдрома в спине "светит" лишь каждому пятому пациенту, независимо от применяемых методик. К такому неутешительному выводу пришли ученые из Канады, сообщает Pora.ru.

Исследование показало, что лишь 20 процентов "хроников" могут надеяться на полное устранение мучительных симптомов. Ученые на протяжении 16 лет вели наблюдение за 13-ю тысячами пациентов. Большинство из них вынуждены терпеть постоянные и сильные боли.

Некоторые специалисты пытаются успокоить пациентов, уверяя, что боли пройдут сами собой после отдыха или массажа. Но при этом 20 процентов участников исследования испытывали постоянные боли, а каждому третьему такие ощущения, к сожалению, были знакомы время от времени.

Боли в спине часто вызываются тяжелой физической работой, когда не соблюдается режим умеренности в нагрузках, например, при поднятии тяжестей. Однако именно физические упражнения часто способны, наоборот, победить данный недуг.

От болей в нижней части спины страдают 80 процентов человек в мире. Именно эти боли выступают ведущим фактором неспособности людей нормально передвигаться, работать, сидеть. Эта же проблема наблюдается и у большей части населения России. Не отстают по этому показателю и жители Соединенного Королевства: каждый восьмой лист нетрудоспособности берется из-за болей в спине.



На сегодняшний день все методы борьбы с недугом являются неэффективными, временно снимающими проблему, но не решающую ее целиком.

Фото: med.vesti.ru

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