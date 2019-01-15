Врачи рассказали о четырех продуктах, которые нельзя есть холодными

Как сообщает сайт medpulse.ru, медики рассказали о своем отношении к привычке некоторых людей не подогревать пищу перед употреблением, когда нет времени. По словам врачей, пища, которую едят холодной, тормозит обменные процессы в организме и может вызвать ожирение. Врачи назвали 4 продукта, которые лучше не есть холодными.

Мясо

Многие едят мясо холодным, если его приготовили накануне. Однако специалисты по питанию утверждают, употребление мяса способствует замедлению процессу пищеварения.

Врач-терапевт Гульнара Тарханова, заявляет, что желудок не сможет усвоить холодное мясо, содержащее белки животного происхождения, поэтому оно попадет в тонкий кишечник, который не сможет расщепить углеводы, так как из холодной белковой пищи в тонкий кишечник поступают бактерии, которые препятствуют его нормальной работе.

Холодная вода

Медики утверждают, что никакую пищу нельзя запивать холодной водой, особенно жирную. Холодная жидкость в данном случае искусственно создает среду, в которой жир застывает. Это тормозит и нарушает здоровые процессы пищеварения.

Жирные блюда

Употребляя жирные блюда, нужно помнить, что после нее стоит устроить себе разгрузочные дни. Если нет возможности отказаться от жирных блюд, то перед употреблением их лучше разогревать. Пища, содержащая жир, употребляемая в холодном виде, может вызвать тяжесть в желудке, сильные колики и непроходимость кишечника.

Супы

Разумеется, есть специальные летние супы, которые традиционно делаются холодными. Но речь не о них. В русской кухне в супах обычно содержится мясо и масло. Чем наваристее такой суп, тем его употребление опасно для организма. Причина та же, что и в случае с жирными блюдами.

Фото: МедикФорум

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