Тарифы на капремонт многоквартирных домов возрастут в 2019 году из-за повышения НДС

Как пишет realty.pravda.ru, увеличение тарифов коснётся уже заключённых до 1 января 2019 года контрактов на капремонт общего имущества домов. Такая возможность предусмотрена проектом постановления Минстроя.
В постановлении указывается, что увеличение тарифа не должно превысить пределов роста НДС, ставка которого с начала 2019 года повысилась с 18% до 20%.
Согласно проекту, рост стоимости контракта возможен, только если увеличенный размер ставки налога на добавленную стоимость не был предусмотрен договором о проведении капремонта.
Изменение цены заключённого до 1 января 2019 года договора о проведении капремонта допускается до 1 октября 2019 года «по соглашению сторон» «в пределах увеличения в соответствии с законодательством РФ ставки налога на добавленную стоимость в отношении работ, услуг, приёмка которых осуществляется после 1 января 2019 года», отмечено в постановлении.
Напомним, что с 1 января 2019 года в России начали действовать новые ставки НДС. В соответствии с подписанным президентом РФ в августе 2018 года законом, они увеличились с 18% до 20%.
В конце сентября правительство РФ поддержало предложение Минэкономразвития. Вице-премьер Виталий Мутко заявлял, что бюджеты субъектов РФ будут выплачивать компенсации тем гражданам, платежи которых за ЖКУ будут превышать установленные нормы.
Фото: Газета "Солидарность"
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