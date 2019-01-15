Регионы России поедут в Японию представлять технологический бизнес

В феврале Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с японским внешторгом JETRO будет презентовать в Токио инвестиционные потенциалы российских регионов.

В совместной деловой миссии будут участвовать те регионы, которые заинтересовали японскую сторону и показались наиболее интересными, сообщает интернет-портал Yoki.ru.

В основном это восточные регионы России: Сибирь и Дальний Восток, но есть в списке представители европейской части страны.

Презентации инвестиционного потенциала российских регионов для агентства - хорошо отработанный формат. Россия провела уже 10 подобных презентаций, в том числе, в Италии, Германии, Франции, Корее, Китае. По итогам этой работы в регионы пришли инвестиции.

В этом году за границу искать партнеров едут не только регионы, но и технологический бизнес. С отбором проектов помогли Фонд "Сколково", Российская венчурная компания, Российский экспортный центр.

Интересы у российских компаний разные: кому-то нужен инвестор, кому-то технологический партнер, кто-то планирует выход на внешние рынки.

Фото: primamedia.ru

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