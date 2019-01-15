Зарубежные туристы совершили покупки в России на 8 млрд рублей

Отдыхающие в России иностранные гости в апреле-декабре 2018 года потратили в нашей стране примерно восемь миллиардов рублей на покупку различных товаров. Как уверен министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, стимулом увеличения покупательской активности выступил, среди прочих факторов, запуск системы tax free.

Он объяснил, что этих покупок могло бы и не быть без tax free. Проект показывает важность внедрения механизмов стимулирования торговых процессов вместо «воздвигания искусственных барьеров», сказал Мантуров.

Как пишут некоторые издания, в среднем, гости из-за рубежа оставляют в магазинах РФ примерно по 100 тысяч рублей, пишет moneytimes.ru.

За девять месяцев минувшего года к системе tax free обратились представители 180 государств. За весь период реализации пилотного проекта по возврату НДС самый большой средний чек покупок был отмечен у приезжих с Украины, Вьетнама, Израиля, США, Китая, Таиланда, Мексики и Бразилии.

Как рассказали представители ФТС, наибольшей популярностью у гостей страны пользовались такие товар, как обувь, одежда, кожгалантерея, черная икра, косметика и ювелирные украшения.

Фото: MSN.com

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