Вот это обычай! Известный певец на сцене плюнул мальчику в рот и дал пинка

Однако этот из ряда вон выходящий поступок вокалиста в зале встретили бурными аплодисментами.

Но эти действия на сцене выглядят ужасными только для российского зрителя. Но известный исполнитель нги сделал ничего непотребного для своего зрителя, пишет Yoki.ru. Дело, слава богу, проходило не в нашей стране, а в соседнем государстве, которым управляет Нурсултан Назарбаев.

Поэтому казахская звезда Торегали Тореали плюнул на своем концерте двум мальчикам в рот и дал им пинка под зад.

Подростки вышли на сцену вручить исполнителю цветы. Но вокалист повел себя просто как хулиган, но все же он объяснил журналистам, что у них в ауле так поступают всегда.

Этот обычай хорошо знаком казахам, поэтому они и отреагировали на него бурными аплодисментами и улыбками.

Но вот что интересно, если пинки под зад певец раздавал чисто символически, плевки были самые настоящие. Обычай называется «Аузына тукирту», что переводится как «наплевать в рот».

И все потому, что в старые времена казахи считали, что с капелькой слюны малыш унаследует черты отважного богатыря, непревзойденного оратора или известного в народе акына.

Будем надеяться, что наши исполнители не последуют этому обычаю.

Фото: Новости N

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