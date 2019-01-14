Черный цвет остается фаворитом в 2019 году

Черный образ никогда не выйдет из моды. Даже в 2019 году есть шанс остаться модным в черной футболке и брюках. Главное добавить необычную модную деталь.



Как сообщает GreatLove, стилисты проанализировали образы с главного фешн-мероприятия «Золотой глобус». Одним из самых модных образов представила Пенелопа Крус в платье от Ralph & Russo. Платье только условно можно назвать черным. Именно обилие актуальных деталей делает его модным. Дизайнеры учли всё, что будет актуальным в ближайшее время: бархат, стразы и пайетки.



Возвращение гламура - означает женственность. Например, Шарлиз Терон выбрала платье от Dior, которое называется Haute Couture. Это нестареющая классика, которое может напомнить нам другой тренд - деловые костюмы. В этом году они будут на пике популярности.



Таким образом, несмотря на меняющуюся модную панораму - черный остается в тренде.

Фото: urbastion



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