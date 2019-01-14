Новый томограф исследует весь организм человека за 30 секунд

Как сообщает портал Pora.ru, процедура томографии организма человека вышла на новый технический уровень. Китайские и американские ученые разработали и создали медицинский полномасштабный аппарат-сканер под названием "Explorer". Устройство не имеет аналогов в мире и способно показывать трехмерную картину организма.
"Explorer", или по-русски "Исследователь", объединяет в себе функции ныне действующих компьютерной томографии (КТ) и позитронно-эмиссионных томографов (ПЭТ).
Впервые в медицинской истории томограф способен дать оценку процессам, происходящим во всем организме — тканях и органах — одновременно. Например, сканер способен увидеть, как глюкоза вбирается телом, а также поможет врачам в комплексном исследовании кровеносной системы.
Разработчики заверили, что возможности "Исследователя" практически безграничны: от усовершенствования диагностических методов до изучения свойств новых медицинских препаратов.
Уникальность устройства заключается в том, что на сканирование всего организма уходит от 20 до 30 секунд, благодаря чему доза радиации для пациента небольшая. По качеству "Explorer" превосходит во много раз действующие системы, а работа устройства осуществляется в 40 раз быстрее, чем у современных ПЭТ.
Медики в режиме более высокой чувствительности получат "молекулярные" изображения, чего действующие устройства сделать не могут.
Фото: samara.kp.ru
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