Руспродсоюз сообщил о росте цен на продукты в России с первого квартала

Из-за влияния некоторых факторов на себестоимость продукции, среди которых рост ставки НДС, в России могут повысится потребительские цены на продукты, что произойдет уже в I квартале 2019 года. Об этом заявил исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

Он напомнил, что с 1 января этого года в РФ была увеличена ставка НДС －с 18 до 20%. Как отметил Востриков, рост ставки налога окажет влияние не только на отпускные цены продуктов, но также на стоимость сырья, упаковки и оборудования. По словам эксперта, рост НДС на 2% может обусловить повышение себестоимости продукции на 4-12%, пишет moneytimes.ru.

Кроме этого, Дмитрий Востриков пояснил, что НДС не единственный фактор, оказывающий влияние на себестоимость товаров. Так, в конце прошлого года Центробанком была повышена ключевая ставка, что тоже ведет к увеличению стоимости денег по коммерческим кредитам., добавил эксперт.

Также пересматриваются тарифы, и сейчас неясен период договоренностей между кабмином и предприятиями нефтяной отрасли по поводу сдерживания цен на ГСМ, что приведет к росту трат на логистику. Востриков пояснил, что в изделиях вроде хлеба расходы на логистические операции с себестоимости выше, чем на другие, более дорогостоящие продукты.

Фото: NovostiVolgograda.ru

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