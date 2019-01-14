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  • сегодня в 18:37

В Новой Зеландии можно купить реку

В Новой Зеландии желающие могут приобрести реку Уэйкамарина. По крайней мере, это можно сделать частями, рассказывает poplawok.

Места на Уэйкамарине рыбные, но реку продают не рыбакам. На аукционе эта небольшая речка оказалась в качестве золотой жилы. Продавцы уверяют, что в ней много золота.

Желающие могут купить пятикилометровый участок реки с готовой хижиной. Стоит это удовольствие 75 тысяч долларов. Владельцы реки утверждают, что на участках, выстеленных на продажу, не добывали золото последние 100 лет, и там попадаются довольные крупные самородки.

Желающих купить речку с хижиной пока не нашлось.

Фото: ЯПлакалъ

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