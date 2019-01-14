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  • сегодня в 18:04

Правительством предложен новый порядок управления многоквартирным домом

Как сообщает сайт repairshome, правительство разработало новые правила относительно выбора управляющей компании для организации временного управления многоквартирным домом. Новое постановление вступило в силу с 12 января.

Данные правила будут применяться тогда, когда владельцы квартир не выбрали способ управления домом, не использовали выбранный способ или не выбрали управляющую компанию.

В таких ситуация ответственными за выбор УК будут органы местного самоуправления. У чиновников будет определенный перечень компаний, как тех, которые подали до этого заявки, так и тех, которые были выбраны по итогам открытого конкурса.

Когда УК утвердят, она будет работать с домом до того, пока жильцы не выберут способ управления или не заключат договор с компанией, выбранной собственниками или по итогам открытого конкурса, но не более 1 года.

Фото: РосКвартал

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