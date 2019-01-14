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  • сегодня в 17:21

Скоро может быть введен режим ежегодной диспансеризации

Как сообщает сайт medpulse.ru, Минздрав подготовил проект о проведении диспансеризации на ежегодной основе. Страховые компании будут напоминать гражданам о диспансеризации. Сейчас только дети и подростки ежегодно проверяют свое здоровье, а взрослым такая возможность предоставляется раз в три года.

Стоит отметить, что новый порядок проведения диспансеризации будет согласован с изменениями Трудового кодекса, которые уже приняли, и согласно которым для граждан предусматривается дополнительный выходной с сохранением среднего дохода для прохождения диспансеризации раз в три года.

Для людей, которые находятся в предпенсионном и пенсионном возрасте предусмотрено два выходных дня ежегодно.

Диспансеризация будет проходить в несколько этапов. На первом этапе пациент проходит профилактический осмотр. Если терапевт посчитает нужным прохождение более детального обследования, то даст пациенту направление.

На втором этапе диспансеризации пациент проходит лабораторные и диагностические исследования с целью выявления болезни на ранних сроках.

Если пациенту нужно наблюдение профильного специалиста, а в поликлинике, к которой он прикреплен, такого специалиста нет, то пациент получит направление в другое медицинское учреждение.

Также есть возможность применять технологии телемедицины для проведения удаленной консультации. В перспективе лечащий врач будет строить процесс лечения на основании рекомендаций профильного врача-специалиста.

Фото: vrachivmeste.ru

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