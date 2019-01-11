В тортах известных брендов обнаружили кишечную палочку

Эксперты "Росконтроля" проверили торты "Наполеон" пяти торговых марок: "Фили Бейкер", "Добрынинский кондитерский комбинат", "Кондитерская фабрика Венский цех", Mirel и "У Палыча".

В результате только одна марка рекомендована к покупке, пишет Yoki.ru.

Торты исследовали более чем по 70 параметрам качества и безопасности. Был изучен состав крема, замерено количество консервантов, проконтролировано соответствие состава рецептуре и заявленной маркировке.

Специалисты также отметили, что все проверенные торты оказались вкусными. Однако в результате эксперты рекомендовали к покупке торт бренда "У Палыча". Остальные образцы попали в черный список "Росконтроля".

Так, например, в тортах от компаний "Фили Бейкер", "Кондитерская фабрика Венский цех" и Mirel состав крема не соответствует заявленному на этикетке.

В "Наполеонах" брендов "Фили Бейкер", "Добрынинский кондитерский комбинат", "Кондитерская фабрика Венский цех" и Mirel обнаружена кишечная палочка.

Фото: Доктор Питер

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