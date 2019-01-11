При концертном зале "Москва-Сити" появится пятизвездочный отель для артистов

При концертном зале в "Москва-Сити" появится пятизвездочная гостиница на 49 номеров, приспособленная для проживания звезд шоу-бизнеса. В частности, из номеров бутик-отеля предусмотрен прямой выход на сцену и в зал, сообщает сайт realty.pravda.
Мультифункциональный концертный зал-трансформер будет расположен под светопрозрачным куполом диаметром 64 метра. Купол будет выполнен в форме гигантских часов, и сможет раскрываться.
В настоящее время на данной территории площадью 4,37 га осуществляется строительство многофункционального комплекса с торговым и культурно-развлекательным центрами, паркинга центрального ядра "Москва-Сити", а также общегородской площади.
Общая площадь объекта составляет почти 490 000 кв. метров. При этом площадь торгового центра не превышает 180 000 кв. метров, паркинга — 262 450 кв. метров, концертного зала - 43 000 кв. метров.
Именно в составе этого комплекса предполагается открытие специализированного Концертного бутик-отеля на 49 номеров. В отеле будут созданы все условия для проживания звезд шоу-бизнеса мирового уровня.
Фото: Экономика сегодня
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