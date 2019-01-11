В Новочебоксарске для жителей одного из домов таяние снега превращается в потоп

Как сообщает сайт repairshome.ru, в Новочебоксарске уже много лет у жильцов многоэтажного дома потоп в квартире, когда на улице начинает таять снег.

Дело в том, что крыша в доме №72 по улице 10-й Пятилетки уже ветхая, поэтому у жителей верхних этажей в период таяния снега, потот в квартирах и на лестничных площадках.

Один из жильцов дома, Вячеслав Федоров, рассказал, что в квартирах на стенах разводы от воды. Жильцы даже не могут сделать ремонт, потому что их снова затопит. На площадке с потолка капает вода, поэтому жильцы подставляют посуду. Больше всего опасений вызывает проводка, которая находится в контакте с водой.

В Управляющей компании сообщают, что делается все возможное для решения проблемы, но основная проблема в пассивности самих жильцов.

Ирина Наумова, главный инженер "УК ЖКХ" сообщила, нужно ремонтироваться крышу, а для этого требуется собрание собственников квартир, чтобы определить источник финансирования. Также можно обратиться в Фонд капремонта о переносе сроков, но для этого также нужно провести собрание.

Пока жильцы ничего не решили, собраний не проводили. Поэтому сотрудники "УК ЖКХ" только ликвидируют протечку, что является временной мерой.

Тем временем жильцы планируют написать жалобу в прокуратуру.

Фото: Грани

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