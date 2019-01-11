Врачи-стоматологи: ягоды могут изменить представление об уходе за зубами

Как сообщает сайт medpulse.ru, врачи-стоматологи считают, что производителям зубных паст полосканий для полости рта стоит выпускать свою продукцию с добавлением ягод - голубики и черники. Доказано, что ягоды уменьшают риск развития кариеса, так как способны подавлять активность бактерий.

Ягоды содержат полифенолы, являющиеся антиоксидантами. Ученые доказали, что полифенолы сохраняются в слюне человека, даже после проглатывания ягод. Стоит отметить, что в вытяжке из ягод нет сахара, поэтому такая добавка для стоматологических продуктов была бы идеальна.

Специалисты из Университета Квинсленда обработали бактерии из полости рта экстрактами из клюквы, голубики и клубники. В результате удалось намного сократить число бактерий.

Исследователи сообщают, что в цельных ягодах содержится сахар, который вреден для эмали зубов. Поэтому нельзя есть ягоды в большом количестве в отрыве от основного приема пищи.

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