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  • сегодня в 17:05

Врачи назвали клетчатку новым источником молодости

Как сообщает сайт medpulse.ru, исследователи выяснили, что с помощью клетчатки можно поддерживать здоровье ЖКТ. Однако, это не все ее полезные свойства. Последние исследования показали, что если люди употребляют клетчатку, то они в 80% случаях живут долгую и здоровую жизнь.

Врачи рекомендуют в день съедать 25-30 граммов клетчатки. Но мало кто из людей дотягивает до нормы. Для того, чтобы решить этот вопрос, нужно ежедневно употреблять продукты, содержащие клетчатку: это бобы, овощи, фрукты, орехи и цельнозерновые продукты.

При содержании в рационе человека необходимого количества клетчатки, снижается риск развития диабета второго типа. Кроме того, снижается уровень холестерина в крови, а также поддерживается нормальный вес.

Однако, не следует резко включать в рацион большое количество продуктов, содержащих клетчатку. Это следует постепенно, например, можно добавлять в повседневные блюда продукты, богатые клетчаткой. Кроме того, следует употреблять много воды, иначе будут запоры.

Фото: Press.lv

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