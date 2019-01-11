В Ставропольском крае спасают уснувшую плотву

На озере Буйвола в Ставропольском крае проводится операция по спасению плотвы, которая из-за дефицита кислорода впала в спячку, рассказывает poplawok.ru.

Перед происшествием, по словам собеседника издания, в озере упал уровень воды. Рыба спаслась в глубоком месте гидротехнического сооружения, связанного с озером. Однако, там быстро закончился кислород, а вернуться обратно в озеро рыба по каким-то причинам не смогла.

«Она оказалась в ловушке», - объяснили местные экологи.

Сейчас плотву собирают поштучно, пересчитывают и переносят обратно в озеро. Операцией по спасению рыбы руководит региональное министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Фото: Портал Северного Кавказа

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