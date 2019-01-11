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  • сегодня в 15:14

Регулярный уход за зубами как профилактика импотенции

Оказывается, плохой уход за полостью рта способствует возникновению эректильной дисфункции, увеличивая эту вероятность почти в три раза, сообщает pora.ru.

Дотошные китайские ученые в доказательство этого вывода провели исследование с участием 200 тысяч мужчин и установили, что в результате плохого ухода за зубами развиваются болезни десен. Именно по причине последних кровеносные сосуды, доставляющие кровь к половому члену, повреждаются. Между этими двумя проблемами, как видно, существует прямая связь. Да и вообще, отсутствие привычки чистить зубы создает большие проблемы в сексуальной жизни мужчин и провоцирует другие заболевания.

Исследователи из Китая проанализировали данные пяти исследований, рассматривающих взаимосвязь периодонта (болезни десен, приводящей к выпадению зубов, если ее не лечить) и импотенции. Мужчины, у которых были зафиксированы проблемы с деснами, в три раза чаще страдали эректильной дисфункцией. Исследователи отмечают, что периодонт и импотенция регистрируются очень часто.

Эксперты настаивают на чистке зубов дважды в день с использованием зубной пасты, содержащей фтор, а также с применением ополаскивателей для ротовой полости и зубной нити или других средств очищения межзубного пространства.

Фото: Surfingbird

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