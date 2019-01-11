Изъяты 50 железнодорожных составов контрафактного этилового спирта

Три года прошло, как правительство постановило реализовать ряд мер по ликвидации незаконных производств,незаконного оборота спирта и алкогольной продукции, были закрыты более 500 кустарных производств.
В течение трех лет после выпуска постановления правительства из незаконного оборота были изъяты 90 миллионов литров контрафактного этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, сообщили в Росалкогольрегулировании, пишет интернет-портал Yoki.ru. Там же рассказали, о путях сбыта нелегальной продукции.
Первый. В ходе контрольных мероприятий все больше выявляется доля псевдопивных напитков. На этикетке написано пивной напиток, а на самом деле это слабоалкогольная продукция с добавлением этилового спирта.
Второй распространенный случай - полный или частичный отказ от предоставления отчетных документов, в первую очередь деклараций об объемах производства.
Сейчас нелегальное производство алкоголя находится не на промышленных предприятиях, а в мелких кустарных цехах, расположенных в ангарах, подвалах, гаражах.
На таком нелегальном производстве испоользуется самое примитивное оборудование, а в качестве сырья используется медицинский спирт.
Мощности таких "цехов" крайне невелики. Но развернуть подобное "производство" недобросовестному предпринимателю достаточно просто.
Фото: Mos.ru
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