Казанские драйверы встречали Новый год на дне озера

Драйверы из клуба «Бентос» в сороковой раз встретили Новый год на дне Голубого озера недалеко от Казани, рассказывает poplawok.ru .
Они опустили елку на глубину 8 метров и, как сами рассказывают, водили вокруг нее хоровод, пели новогодние песни и даже умудрились выпить шампанского.
Первый раз казанские драйверы встретили Новый год под водой в 1979 году. Первопроходцем был местный врач-эндокринолог Ринат Галимов.
Елку со дна озера планируют поднять после старого Нового года. Драйверы говорят, что желающие могут ее посмотреть, если, конечно, захотят лезть в воду. Сейчас градусник в Казани показывает минус 12.
Фото: KazanFirst
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