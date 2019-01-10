Казанские драйверы встречали Новый год на дне озера

Драйверы из клуба «Бентос» в сороковой раз встретили Новый год на дне Голубого озера недалеко от Казани, рассказывает poplawok.ru .

Они опустили елку на глубину 8 метров и, как сами рассказывают, водили вокруг нее хоровод, пели новогодние песни и даже умудрились выпить шампанского.

Первый раз казанские драйверы встретили Новый год под водой в 1979 году. Первопроходцем был местный врач-эндокринолог Ринат Галимов.

Елку со дна озера планируют поднять после старого Нового года. Драйверы говорят, что желающие могут ее посмотреть, если, конечно, захотят лезть в воду. Сейчас градусник в Казани показывает минус 12.

Фото: KazanFirst

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