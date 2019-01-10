Адель уходит со сцены

Британская певица Адель планирует завершить концертную деятельность. Артистка подала заявку на добровольное закрытие своего музыкального бизнеса.

Как сообщает интернет-журнал Daily Show, о своем намерении больше не давать концерты 15-кратная обладательница премии "Грэмми" сообщила поклонникам еще в июне 2017-го во время выступлении на стадионе Уэмбли. Но певица намеревалась записать новый альбом, а это автоматически означало, что предстоит и гастрольный тур в поддержку пластинки. Однако, надежды фанов не оправдались: в дискографии звезды по прежнему три альбома, последний — "25" — датирован 2015-ым годом.

Похоже, певица решила повременить с карьерой и посвятить себя семье. В марте 2017-го в Лос-Анджелесе состоялась тайная церемония бракосочетания Адель и бизнесмена Саймона Конекки, с которым артистка встречается с 2011 года. У пары есть шестилетний сын Анджело, и Адель собирается полностью сосредоточиться на роли матери.

Между тем, британской певице и автору песен всего 30 лет, а она уже является обладательницей солидной коллекции наград, включая "Оскар", "Грэмми", "Золотой Глобус", Brit Awards, Billboard Music Award и других, а также титула одной из самых высокооплачиваемых звезд шоу-бизнеса в мире. Ее доход составляет 605 миллионов фунтов стерлингов. Так что, самое время пожить "для себя".

Фото: Politeka

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