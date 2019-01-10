Карл Лагерфельд заставил подписчиков умиляться

Дизайнер Карл Лагерфельд не перестает удивлять своих подписчиков. Переодически заставляя их понимать, что дизайнеру не чуждо все человеческое.
Как сообщает GreatLove, в основном в официальном аккаунте дизайнера проявляются фотографии новых коллекций. Однако, он неожиданно опубликовал у себя видео с котиками. В качестве комментария Карл написал: "Настроение в середине недели". Гуру мира моды известен своей любовью к домашним питомцам. У кошки Карла Лагерфельда есть отдельный аккаунт. На него уже подписались 116 тысяч человек.
Кошка Карла Лагерфельда имеет весьма необычный окрас. У нее большие голубые глаза и золотистый рисунок на мордочке. Белая шерстка звездного любимца напоминает подписчикам шевелюру самого кутюрье. Кошку зовут Шупетт, что можно перевести как "капуста". Животное принадлежит к редкой бирманской породе. Сам Карл сравнивает любимицу с Гретой Гарбо.
Фото: fw-daily.com
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