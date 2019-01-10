Более 100 московских семей докупили площади по программе реновации

Более 100 московских семей воспользовались в 2018 году правом докупки квадратных метров при переселении по программе реновации жилья, информирует сайт realty.pravda.ru.

Всего в минувшем году было подписано 112 договоров по докупке новых площадей. Еще 89 договоров остаются в работе Фонда реновации. Всего о своем желании приобрести дополнительные квадратные метры заявила 201 семья.

В среднем, число семей, пожелавших улучшить свои жилищные условия за счет докупки новых площадей, на данный момент составляет около 7%. Представители 162 семей заявили о намерении докупить жилплощадь за счет собственных средств, 39 - за счет ипотечных кредитов. При этом 18 ипотечных сделок уже заключено.

Больше всего запросов на переселение с докупкой дополнительных метров было зафиксировано на юго-западе Москвы. В этой локации своим правом воспользовались 45 семей. Они переезжают из старых домов, находящихся на улицах Дмитрия Ульянова, Новочеремушкинской и Кедрова.

Участники программы могут получить равнозначное жилое помещение в собственность и 10-процентную скидку на покупку еще одной квартиры из городской собственности или собственности фонда. За доплату можно приобрести квартиру или квартиры общей площадью не более 100 кв. метров.

Напомним, что программа реновации касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир. Программа насчитывает 5 тыс. 171 дом. Участники программы могут приобрести дополнительные квадратные метры в новой квартире с 10%-ной скидкой.

Фото: Sputnik.ru - Спутник

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