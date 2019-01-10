85% жителей коттеджных поселков встретили Новый Год в своем доме

Количество, людей, которые встретили Новый год в своем загородном поселке, выросло за два года на 10 %, до 85%, сообщает сайт realty.pravda.ru.

Аналитики объясняют это удорожанием выездного туризма, скачками валютных курсов, подмосковной снежной зимой и праздничной атмосферой в поселке. При этом 60% из них провели январские выходные, лишь изредка выезжая в город.

Отмечать Новый Год в своем загородном доме - мечта многих жителей мегаполиса. Как правило, каждая семья ждет бой курантов в своем доме, а уже после 00:00 часов жизнь кипит на улицах поселка.

Хотя вопросы организации новогодних праздников обычно ложатся на плечи самих жителей, гуляния проходят в 9 из 10 проектов, где заселено не менее 25 домов. Кто-то ограничивается приглашением Деда Мороза и Снегурочки. Кто-то устраивает катания на тройках или запускает фейерверки.

Эксперты отмечают, что воспоминания о праздничных визитах за город в трети случаев становятся первым импульсом к покупке собственного дома.

Во многом традиция отмечать в поселках разные праздники появилась благодаря застройщикам еще до кризиса 2008-го. Тогда финансовая ситуация позволяла девелоперам устраивать гуляния даже в тех проектах, которые только строились и не имели постоянных жителей. Это делали для привлечения потенциальных покупателей, а также для налаживания коммуникаций между людьми, которые уже что-то приобрели в поселке.

Однако праздничная идиллия продолжалась недолго: с каждой волной кризиса девелоперам приходилось сокращать необязательные расходы, а жителям поселков - самим решать, нужны ли им торжества «с доставкой на дом». Оказалось, что нужны: сейчас новогодние мероприятия проводятся в 90% проектов, где заселено хотя бы 25-30 домов. Теперь заботы по их организации в большинстве случаев перешли от застройщиков к управляющим компаниям и самим жителям. При этом деньги на проведение гуляний обычно берут из ежемесячных взносов и специально раскошеливаться перед Новым годом не приходится.

Фото: Review Machines

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