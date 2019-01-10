Расчет отопления должен быть прозрачным и справедливым

В Госдуме могут изменить Жилищный кодекс РФ. Поправки, внесенные в него существенно изменят порядок расчета стоимости отопления в многоквартирных домах.
Недавно Конституционный суд России вынес решение, согласно которому ситуация в оплате отопления была признана несправедливой, пишет интерент-портал Yoki.ru.
И правительсьво решило внести свою лепту в виед поправок в жилищное законодательство.
В частности, управляющая комапния заставляла оплачивать граждан за тепло по общему счетчику, несмотря на то, что в квартирах имелись индивидуальные приборы учета.
Действующая редакции Жилищного кодекса, в статье 157 позволяет не учитывать показания индивидуальных счетчиков в общедомовом балансе потребления тепла.
Теперь изменения в Законе позволят определять плату за отопление с учетом потребления тепловой энергии на отопление и отопление мест общего пользования многоквартирного дома.
Однако оплата по общему домовому счетчику не учитывает одно очень существенное обстоятельство.
В многоквартирном доме жильцы самопроизвольно устанавливают приборы отопления. В одной квартире батареи имеют по 10 секций, а у соседа по 6. Однако при оплате за тепло учитываюется только квадратные метры.
Фото: kakprosto.ru
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