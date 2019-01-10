Льготникам Ленобласти зубные протезы будут делать бесплатно

Как сообщает сайт medpulse.ru, с 1 января 2019 года в льготникам Ленобласти (ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным) предоставлено право на бесплатное зубопротезирование. Для этого льготники должны будут получить специальный сертификат.

Гражданин может выбрать любую удобную для него клинику, имеющую лицензию, независимо от формы собственности и местоположения.

Номинал сертификата равен среднему доходу и составляет 31,7 тыс. рублей.

Сертификат на зубопротезирование действует в течение двух лет с даты его получения. Льготники могут получить его раз в пять лет. Согласно данным областного комитета по соцзащите населения, общее число людей, которым необходимо зубопротезирование составляется 113 тысяч человек. За получением сертификата можно обратиться в любой МФЦ.

Сейчас получить бесплатную помощь по зубопротезированию очень сложно, от обращения до фактического оказания помощи проходит неопределенное время. В областной администрации уверены, что новый порядок позволит сократить срок оказания медицинской помощи по зубопротезированию.

Фото: Маяк

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