В Магнитогорске жителям двух подъездов обрушившегося дома предоставят жилье

Как сообщает сайт repairshome.ru, в Магнитогорске жителям двух подъездов частично рухнувшего дома, предоставят новое жилье.

Из резервного фонда для этих целей было выделено 147 миллионов рублей. Данную информацию он уже озвучил на совещании, посвященном обсуждению последствии трагедии в Магнитогорске.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский также участвовал в совещании, только дистанционно.

101 семья получит новое жилье. Как сообщил Дмитрий Медведев, компенсация зависит от площади потерянного жилья, а сумма выплат будет считаться исходя из определенных нормативов.

Борис Дубровский заявил, что жители сами смогут выбрать наиболее подходящий для них вариант жилья: новую квартиру или вторичное жилье. Денежные средства продавцу будут перечислены из федеральных средств.

Борис Дубровский пояснил, что для более быстрого решения жилищного вопроса, можно будет использовать свободное жилье в Магнитогорске, в основном это однокомнатные квартиры. Сложности могут быть только при поиске трехкомнатной квартиры площадью более 50 кв.м. Поэтому при возникновении сложных вопросов Б.Дубровскому рекомендовано обращаться сразу к заместителю Д.Медведева или в Минстрой.

Вопросом оперативного доведения денежных средств в регион будет заниматься Виталий Мутко. Сейчас жителям, которые потеряли жилье, предоставили три варианта для проживания: гостиница, общежитие и хостел.

Некоторые жители пока живут у своих родственников.

Пострадавшим также было предложено оплатить аренду жилья, некоторые люди выбрали этот вариант.

Общий размер выплат семьям погибших составит 65 миллионов рублей, 43 из них уже выплачены.

Начиная с 3 января пострадавшие начали получать региональные выплаты. Для этих целей было выделено 93 миллиона рублей, и примерно половина этой сумму уже выплачена.

Фото: Федеральное агентство новостей

Читайте также:

Что ни в коем случае нельзя делать при уборке дома

В Санкт-Петербурге нашли "улицу падающих балконов"

Писательница Юлия Шилова забиралась домой по...