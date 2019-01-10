Собянин: В ближайшие пять лет в Москве будут строить по 100 километров новых дорог ежегодно

В предстоящие пять лет темпы строительства дорог в Москве сохранятся на прежнем уровне, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.
Как пишет moneytimes.ru, он рассказал, что дорожная сеть в Москве в последние годы развивается стремительными темпами. За 2011-2018 годы было возведено 820 километров новых дорог, более 250 мостов, эстакад и тоннелей, 218 пешеходных переходов. Такие же темпы строительства, по 100 километров новых дорог ежегодно, столичные власти собираются сохранить в будущие пять лет, о чем Собянин сообщил на страницах своего личного блога
Помимо всего, мэр напомнил, что в 2019 году автолюбители страны получат несколько новых объектов, в частности, первый совмещенный метротоннель под Калужским шоссе. По нему, наряду с машинами, пойдут и составы Сокольнической линии метро.
В этом году будут построено 55 километров дорог, 16 искусственных сооружений и 11 пешеходных переходов. Среди наиболее значительных объектов － участок Северо-Западной хорды от улицы Нижние Мневники до проспекта Маршала Жукова с устройством балочного моста и строительством разворотной эстакады на Волоколамском шоссе.
Фото: В москве
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