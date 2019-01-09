Россельхознадзор: в России черная икра из Китая и Италии

Россельхознадзор проверил десять образцов черной икры, которую продают в московских супер- и гипермаркетах.

Шесть образцов икры пришли на прилавки магазинов неизвестными путями - определили специалисты, сообщает Yoki.ru.

Четыре баночки с черной икрой изготовлены из импортного сырья, хотя на этикетке полно отечественных названий.

В Москве изъяли почти тонну контрафактной икры на 50 миллионов рублей.

При этом ничто не нарушено. Баночки с икрой, действительно, произведены в России, но из сырья, привезенного из Китая и Италии.

Когда-то в 2000-е годы из России активно вывозилась оплодотворенная рыба - в Китай, Италию, Голландию, Германию. В конце-концов, черной икры за рубежом стали производить больше, чем у нас.

Конечно, когда сырье завозится из-за границы, сильно страдает качество. К тому же, у российских потребителей нет седений о происхождении сырья, следовательно, понять, какой свежести продукт невозможно.

В Россельхознадзоре планируют черную икру чипировать. Вероятно, тогда российский потребитель сможет знать об икре всё.

Также Россельхознадзор беспокоит вывоз красной икры гражданами с Камчатки, Магадана и Сахалина с целью личного потребления. Вывозят примерно 60 тонн в неделю только через один аэропорт. Это много - считают в ведомстве.

Уже направлено обращение в правительство, в котором отражено, что данный вопрос необходимо урегулирование.

Фото: vkusvill.ru

Читайте также:

Мнение: Икру дешевле покупать в интернет-магазинах, но проверенных

Красная икра против женских недугов

Почти центнер икры не долетел до столицы