Россельхознадзор: в России черная икра из Китая и Италии

Россельхознадзор проверил десять образцов черной икры, которую продают в московских супер- и гипермаркетах.
Шесть образцов икры пришли на прилавки магазинов неизвестными путями - определили специалисты, сообщает Yoki.ru.
Четыре баночки с черной икрой изготовлены из импортного сырья, хотя на этикетке полно отечественных названий.
В Москве изъяли почти тонну контрафактной икры на 50 миллионов рублей.
При этом ничто не нарушено. Баночки с икрой, действительно, произведены в России, но из сырья, привезенного из Китая и Италии.
Когда-то в 2000-е годы из России активно вывозилась оплодотворенная рыба - в Китай, Италию, Голландию, Германию. В конце-концов, черной икры за рубежом стали производить больше, чем у нас.
Конечно, когда сырье завозится из-за границы, сильно страдает качество. К тому же, у российских потребителей нет седений о происхождении сырья, следовательно, понять, какой свежести продукт невозможно.
В Россельхознадзоре планируют черную икру чипировать. Вероятно, тогда российский потребитель сможет знать об икре всё.
Также Россельхознадзор беспокоит вывоз красной икры гражданами с Камчатки, Магадана и Сахалина с целью личного потребления. Вывозят примерно 60 тонн в неделю только через один аэропорт. Это много - считают в ведомстве.
Уже направлено обращение в правительство, в котором отражено, что данный вопрос необходимо урегулирование.
Фото: vkusvill.ru
Читайте также:
Мнение: Икру дешевле покупать в интернет-магазинах, но проверенных
Красная икра против женских недугов
Во Флориде могут запретить охоту на акул
Комиссар округа Палм-Бич во Флориде Роберт Вайнрот предложил запретить ловлю акул на побережье Атлантики, пишет "Поплавок".
В Израиле можно зайти в гости к Санта-Клаусу
Иерусалимский Санта-Клаус разъезжает по городу на верблюде, а хайфский гуляет по улицам и звонит в колокольчик.
Полные люди плохо воспринимают ароматы
Как сообщает pora.ru, на чувствительность обоняния влияет вес человека. Японскими учеными установлено, что люди с ожирением неспособны четко различать запахи.
Новинка от Hourglass : цветное масло для губ
Одним из косметических приемов для увеличения губ является использование прозрачных маслянистых текстур. Безусловным фаворитом в этом направлении являются масла для губ.