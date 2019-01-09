Дачников обязали уведомлять власти о перестройке домов

Как сообщает сайт repairshome.ru , владельцы земельных участков с 1 марта 2019 года должны будут подавать уведомление органам исполнительной власти о проведении перестройки своих домов.

Если работы по перестройке дома были начаты до 4 августа 2018 года, то владелец может подать документы на госрегистрацию прав и постановку недвижимости на кадастровый учет до 1 марта. Если это не будет выполнено, то могут возникнуть проблемы с регистрацией права собственности.

340-й закон о внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ, вступил в силу 4 августа 2018 года. На основании этого закона отменено требование о получении разрешения на строительство или реконструкцию, а также на ввод объекта в эксплуатацию и вводит уведомительный порядок.

Следует заметить, что есть некоторые ограничения: на земельных участках, которые были предоставлены под строительство жилья, нельзя строить дома выше трех этажей или 20 метров.

Кроме того, нельзя поделить один дом на несколько квартир.

Премьер-министр Дмитрий Медведев 29 декабря подписал указ, согласно которому была упрощена процедура признания садового дома жилым и жилого - садовым. Теперь эта процедура носит только уведомительный характер.

Авторы закона сообщают, что собственники участков часто строят дома с целью круглогодичного проживания в них. Но, до этого эти дома нельзя было зарегистрироваться как постоянное или временное жилье. Новый закон исправил эту ситуацию.

Фото: ОТР

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