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  • сегодня в 20:04

Полные люди плохо воспринимают ароматы

Как сообщает pora.ru, на чувствительность обоняния влияет вес человека. Японскими учеными установлено, что люди с ожирением неспособны четко различать запахи.

В ходе научных исследований выявлено, что тучные люди плохо различают запахи, чем стройные. Последние на порядок чувствительнее, это объясняется их метаболизмом. ЖКТ имеет прямую связь с обменными процессами в организме и импульсами головного мозга, установили эксперты.

Ухудшение обоняния становится дополнительным минусом к остальным недостаткам наличия лишнего веса: изменению пищевого поведения, функционирования всех систем организма и прочим проблемам.

Исследователи рекомендуют тучным людям встать на путь здорового питания и спорта в целях поддержки нормального веса тела. Улучшение физической формы избавит организм от многих проблем со здоровьем, даст ощущение полноценности и наслаждения жизнью, в том числе и получать удовольствие от многочисленных ароматов, имеющихся в нашем мире.

Фото: Fitness-Live

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