В Ульяновске пациентка отомстила врачам "скорой" за натоптанные полы

Как сообщает сайт medpulse.ru, в Ульяновске пациентка отомстила врачам за то, что они не надели бахилы на вызове.
67-летняя женщина 3 января вызвала "скорую". Причиной вызова послужили "боли в груди, давление".
Врачи прибыли на в квартиру, и тут же услышали: "Наденьте бахилы". Медики отказались надевать бахилы, так как по технике безопасности они не должны быть в бахилах на вызове. Женщина оскорбила их, назвав "тварями и сволочами, которые всё затоптали ей".
Фельдшер прокомментировала, что согласно технике безопасности на вызове, медработнику не положено надевать бахилы, чтобы не поскользнуться и не упасть. На это пациентка ответила: "Да чтоб ты башку разбила".
Несмотря на грубость пациентки, медики оказали ей медпомощь: давление у женщины снизилось.
Однако, пенсионерка, видимо не выдержав вида тающего снега на полу своей квартиры, оставила жалобу на медиков скорой помощи руководству, сказав, что врачи были пьяными не оказали помощь и "послали её".
Медики вынуждены были пройти освидетельствование, в результате которого выяснилось, что сотрудники не были в состоянии алкогольного опьянения. После этого медики обратились в РОВД и составили заявление по причине оскорблений и клеветы.
Фото: Медицинская Россия
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