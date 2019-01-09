В Ульяновске пациентка отомстила врачам "скорой" за натоптанные полы

Как сообщает сайт medpulse.ru, в Ульяновске пациентка отомстила врачам за то, что они не надели бахилы на вызове.

67-летняя женщина 3 января вызвала "скорую". Причиной вызова послужили "боли в груди, давление".

Врачи прибыли на в квартиру, и тут же услышали: "Наденьте бахилы". Медики отказались надевать бахилы, так как по технике безопасности они не должны быть в бахилах на вызове. Женщина оскорбила их, назвав "тварями и сволочами, которые всё затоптали ей".

Фельдшер прокомментировала, что согласно технике безопасности на вызове, медработнику не положено надевать бахилы, чтобы не поскользнуться и не упасть. На это пациентка ответила: "Да чтоб ты башку разбила".

Несмотря на грубость пациентки, медики оказали ей медпомощь: давление у женщины снизилось.

Однако, пенсионерка, видимо не выдержав вида тающего снега на полу своей квартиры, оставила жалобу на медиков скорой помощи руководству, сказав, что врачи были пьяными не оказали помощь и "послали её".

Медики вынуждены были пройти освидетельствование, в результате которого выяснилось, что сотрудники не были в состоянии алкогольного опьянения. После этого медики обратились в РОВД и составили заявление по причине оскорблений и клеветы.

Фото: Медицинская Россия

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