Новинка от Hourglass : цветное масло для губ

Одним из косметических приемов для увеличения губ является использование прозрачных маслянистых текстур. Безусловным фаворитом в этом направлении являются масла для губ.
Как сообщает GreatLove, компания Hourglass выпустила новинку - пять различных вариантов цветного масла для губ. Новое косметическое средство будет представлено в оттенках розовая роза, персиковый, пыльная роза роза, красный и темная ягода.
Производитель учел тренд на натуральность - средство не содержит минеральные масла, однако имеет в своем составе 14 активных эфирных масел. Среди них масла лаванды, горького апельсина, а также розмарина.
Бренд Hourglass знаменит тем, что пытается создавать люксовое средства с учетом технических инноваций. Масла для губ имеют позолоченный наконечник, который должен сделать уход более гигиеничным. Подобные средства есть и у других марок. Одной из самых известных попыток выпустить питательное масло стала коллекция Clarins, в которую вошли средства разных цветов.
Фото: kosmetista.ru
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