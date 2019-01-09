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  • сегодня в 15:34

Австралийские полицейские спасли рыбаков

История, которую можно только придумать, приключилась недавно с австралийскими рыбаками, рассказывает "Поплавок".

Трое мужчин на моторной лодке отправились половить рыбу в речной системе Дейли. Но рыбалка с самого начала не заладилась. Сначала они налетели на мель, и лодка дала течь, потом вышла из строя помпа, а затем перегрелся и заглох мотор.

Когда они начали дрейфовать, вокруг лодки собрались крокодилы, которыми местные реки просто кишат. Когда, рыбаки мысленно попрощались с жизнью, неожиданно налетел ураганный ветер и началась гроза.

Только тут кому-то из мужчин пришло в голову, что у них есть радиомаяк. Они подали сигнал бедствия, который в семь вечера приняли пограничники. Но полицейским, которым те сообщили о бедственном положении рыбаков, потребовалось еще пять часов, чтобы их найти.

Уже ночью на буксире в полном нервном истощении рыбаков притащили к берегу.

Фото: OBK.kz

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