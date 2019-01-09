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  • сегодня в 14:44

Цены на жилую недвижимость в Великобритании перестали расти

Цены на жилье в Великобритании в декабре 2018 года выросли лишь на 0,5% в годовом выражении, сообщает "сайт "Недвижимость". Подъем замедлился по сравнению с 2,6% годом ранее и был минимальным с февраля 2013 года.

Стоимость жилья в прошлом месяце уменьшилась на 0,7% по сравнению с ноябрем. Эксперты отмечают, что темпы роста цен на жилую недвижимость в Великобритании замедляются.

Как отмечает сайт "Недвижимость", это происходит во многом из-за неопределенности вокруг Brexit. Этот процесс омрачает перспективы экономики страны. Количество запросов на покупку жилья от новых покупателей сократилось в последний месяц прошлого года.

Снижение темпов роста цен связывают с негативным влиянием неопределенных экономических прогнозов на настрой покупателей. Особенно, если учитывать, что оно отмечается на фоне устойчивого увеличения занятости, усиления темпов роста зарплат, а также сохранения низкой стоимости заимствования.

Прогнозы экспертов сводятся к тому, что темпы роста цен на жилье в Великобритании в 2019 году, вероятно, будут выражаться "низким однозначным числом", если экономика страны продолжит расти умеренными темпами.

В столице Туманного Альбиона стоимость жилья в прошлом месяце уменьшилась на 0,8% в годовом выражении. Подобное падение цен на жилую недвижимость в британской столице отмечается уже больше года.

Фото: LonGrad

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