В Роскачестве рассказали, как нужно выбирать продукты для качественного салата "Оливье".
В текущем году эксперты провели исследование 40 наиболее известных марок колбасы, пишет Yoki. ru.
Эксперты Роскачества установили, что практически все бренды безопасны для здоровья: ни бумаги, ни ДНК грызунов, ни вредных микроорганизмов в них не обнаружены.
Самая вкусная докторская в натуральной оболочке. К тому же, любая колбаса, не только "докторская", должна содержестать информацию о сроке годности товара, дате выработки, производителе и составе.
Состав колбасы на этикетке у докторской для "Оливье" очень прост: говядина, свинина, яйца, соль, молоко и специи. Сейчас помимо этих ингредиентов ГОСТ допускает нитрит натрия и крахмал.
Выбрать картофель вам помогут следующие советы: клубни должны быть целыми, сухими, округлые или овальные, кожура жёлтая, не толстая; поперечный диаметр клубня от 40 до 80 мм.
Наиболее нежный и вкусный горошек выбирайте по маркировке на банке. Помните, что в России горошек заготавливают с конца мая по конец июля.
В остальное время консервированный горошек производится из быстрозамороженного гороха, у которго вкус уже не тот. В состав зеленого горошка должны входить горох, вода, сахар и соль.
Маринованные огурцы по вкусу и цвету, по ГОСТу, должны быть слабокислыми или кислыми, с умеренным ароматом пряностей. А так же без мутного рассола и не вздутой крышкой.
При выборе высококачественного майонеза обратите внимание на этикетку и рекомендации на сайте Роскачества.
Фото: etokengu.ru
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