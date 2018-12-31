В Санкт-Петербурге отключили от газа дом на Полтавской из-за угрозы взрыва

Как сообщает сайт "Советы по дому. Лайфхаки ", в Петербурге дом 10 на улице Полтавская отключили от газоснабжения из-за угрозы взрыва.
Дом №10 еще в 2016 году признали аварийным. Но, несмотря на это, в нем остались проживать 6 семей, так как их не устроил размер компенсации.
В пресс-службе администрации заявили, что на данный момент принято решение выселить людей через суд в маневренный фонд до того, как они купят себе жилье. Здание отключить от газоснабжения, потому что деформация конструкций может может привести к взрыву.
Две неделе назад на несущей стене дома треснули и разошлись установленные ранее маяки.
В ходе мониторинга было установлено, что здание может обрушиться в любое время. Чиновники провели переговоры с жильцами, которые продолжают жить в аварийном доме.
Летом этого года из дома №20 на улице Зверинская были эвакуированы жители, потому что в стене дома обнаружились трещины, а также произошло частичное обрушение кладки несущей стены.
Дом, построенный в 2010 году, включили в план капремонта на 2016 год, так как требовалось устранить аварийное состояние перекрытий между этажами в нескольких квартирах. Однако, жильцы дома не согласились переехать в маневренный фонд на период ремонтных работ. Поэтому работы были начаты только в этом году.
В процессе ремонта были найдены дополнительные повреждения в несущих продольных стенах, жильцов пришлось эвакуировать. Ремонт планируется завершить в марте 2019 года.
Фото: dp.ru
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