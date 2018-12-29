Многодетным Дальнего Востока предоставят льготную ипотеку со ставкой в 5%

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что льготную ставку по ипотеке для многодетных жителей Дальнего Востока могут установить на уровне 5%, сообщает сайт "Недвижимость".

По словам Голиковой, в блоке рождаемости особое внимание уделяется именно Дальнему Востоку. "Есть поручение президента, в соответствии с которым мы уже сейчас понимаем, что снизим ставку по ипотеке — буквально вот я недавно подписала доклад о том, что ставка по ипотеке для жителей Дальнего Востока будет не 6, а 5%", — отметила Татьяна Голикова.

Новые ипотечные льготы для семей в России анонсированы 14 декабря. Ожидается, о новых мерах поддержки семей на Дальнем Востоке правительство объявит в начале 2019 года. Согласительные процедуры должны быть завершены до конца уходящего года.

Сайт "Недвижимость" напоминает, что программа "Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми" была принята в конце 2017 года. Согласно документу, семьи, воспитывающие детей, могут получить жилищный кредит под 6% годовых. Для семей с двумя детьми такая ставка сохраняется первые три года, при рождении третьего ребенка срок льготного периода составляет пять лет.

По истечении льготного периода ставка устанавливается на уровне ключевой на дату выдачи кредита, увеличенной на 2%. В соответствии с постановлением правительства, лимит программы определен в 600 млрд рублей жилищных кредитов с пониженной процентной ставкой.

Фото: Habrealty.ru

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