Cтанислав Дужников примерит на себя роль Деда Мороза

Станислав Дужников, получивший огромную популярность благодаря роли Лене в сериале "Воронины", предстанет в образе Деда Мороза. Эту роль ведущий актер Московского Художественного театра получил в новом мюзикле Игоря Демарина "Чудеса на два часа", который будет показан в январе на сцене театра "Русская песня".
Как сообщает интернет-журнал Daily Show, детскую веру в доброго новогоднего волшебника 45-летний артист хранит до сих пор и каждую новогоднюю ночь загадывает самые заветные желания. Трудно поверить — но эти желания сбываются! Причем, это происходит с самого детства, делится Дужников. Станиславу было 11 лет, когда осуществилась его первая заветная мечта (конечно же, не без помощи доброго Дедушки Мороза!) — ему подарили велосипед, который он загадал под Новый Год.
С тех пор актер считает, что главное — наша вера в чудеса, которые обязательно произойдут. Поэтому он настоятельно советует всем взрослым поддерживать детские фантазии о новогоднем волшебстве, а не разрушать их.
Кстати, популярный актер уже воплощал образ новогоднего волшебника — однажды ему довелось побывать в роли всероссийского Деда Мороза, о чем Дужников вспоминает как "о колоссальном, незабываемом опыте". Станислав надеется, что новая музыкальная сказка "Чудеса на два часа", понравится и детям, и родителям, а в особенности его 11-летней дочери Устинье.
Фото: Международный культурный портал Эксперимент
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