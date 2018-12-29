В Хабаровске закрыли кафе "Сациви" после отравления посетителей

Как сообщает сайт medpulse.ru, отравление было вызвано острой кишечной инфекцией, которая возникла после употребления блюд заведения.

Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю провело эпидемиологическое расследование.

В результате проверки обнаружились нарушения санитарных требований на пищеблоке. Выявленные нарушения связаны с технологией приготовления, условиями хранения, а также правил личной гигиены персонала кафе.

Для исследования сотрудники Роспотребнадзора взяли питьевую воду и продукты питания. Также были взяты анализы у сотрудников заведения.

В настоящее время деятельность кафе временно приостановлена. С целью выяснения всех обстоятельств данного инцидента, Следственный комитет Российской Федерации по Хабаровскому краю инициировал проверку, в ходе которой будет установлено точное число жертв отравления, источник распространения кишечной инфекции, а также будет будет дана оценка действиям или бездействию персонала кафе.

Фото: Hab.kp.ru

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