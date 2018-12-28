Главный итог 2018 года на рынке новостроек - завершение эпохи долевого строительства

Через полгода застройщики не смогут привлекать деньги дольщиков. 1 июля 2019 г. вступят в силу новые поправки в закон о долевом строительстве жилья, сообщает сайт "Недвижимость".

Эпоха долевого строительства закончилась. Самым существенным в уходящем году стало обязательство для застройщиков продавать всеновостройки через счета эскроу. Ранее планировалось, что через эти счета будут продаваться только новые объекты, в которых застройщик не успел зарегистрировать ни одного договора долевого участия.



Новая система подразумевает, что деньги покупателей будут лежать на специальных счетах в банках. В настоящее время застройщики продают квартиры напрямую покупателям, используя механизм банковского сопровождения.

Деньги покупателя перечисляются на расчетный счет той новостройки, где он покупает квартиру. А банк контролирует расходы застройщика, деньги можно потратить только на ограниченный перечень операций. 1,2% от стоимости договора застройщики перечисляют в Фонд защиты дольщиков.



Эксперты отмечают, что решающим шагом к завершению эпохи долевого строительства стало принятие в середине декабря законопроекта, по которому все жилые проекты, включая строящиеся, должны перейти на счета эскроу.

Поправки оказались жестче, чем ожидалось: у застройщиков не будет переходного этапа. С 1 июля у застройщиков не будет доступа к средствам дольщиков, по всем проектам потребуется альтернативный источник финансирования — банковский кредит.



У некоторых участников рынка сложились мрачные прогнозы. Они считают, что стройки перейдут под полный контроль банков, частные компании будут строить небольшие объемы жилья, а в сегменте типового жилья крупнейшим игроком станут госкомпании.

По мнению аналитиков, главный риск для застройщиков — подконтрольность банковской системе. Как следствие, могут появиться новые крупные застройщики в лице банков, а также государства. Возможно, цены на новостройки вырастут на 8-10%.

Фото: Online47

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