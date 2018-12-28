Майли Сайрус и Лиам Хемсворт втайне сыграли свадьбу

Одна из самых ярких молодых голливудских пар - 26-летняя Майли Сайрус и 28-летний Лиам Хемсворт стали законными супругами. Бракосочетание состоялось втайне от широкой публики.

Как сообщает интернет-журнал Daily Show, церемония бракосочетания прошла 23 декабря, о чем сама Майли сообщила в своем Instagram спустя несколько дней после торжественного события. Точнее, Сайрус выложила снимки, на которых позирует в белоснежном платье невесты, обнимая и целуя Хемсворта, облаченного в классический черный костюм и белую рубашку с гастуком.

Поклонники звездной пары вздохнули с облегчением - ведь на протяжении восьми лет им пришлось переживать из-за перепетий в отношениях Майли и Лиама.

Знакомство Майли - американской певицы, автора песен и актрисы, дочери известного исполнителя кантри Билли Рэя Сайруса, и Лиама - австралийского актера, младшего из трех братьев Хемсвортов, состоялось на съемочной площадке фильма «Последняя песня». В 2012-ом Хемсворт сделал Сайрус предложение, и дело уже шло к свадьбе, но брак так и не был заключен. А в 2013-ом между Майли и Лиамом произошла серьезная размолвка, и молодые люди расстались. Однако, в 2015-ом их снова стали замечать вместе, а декабре 2018-го пара, наконец-то, дошла до алтаря.

Фото: Сплетник

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