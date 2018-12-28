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  • сегодня в 17:59

Бархотный бант Кейт Миддлтон станет популярным

Представители модной индустрии не ожидали, что прическа консервативной герцогини может стать такой популярной. Простой бант, которым Кейт Миддлтон подвязывает непослушные волосы обещает стать трендом в 2019 году.

Как сообщает GreatLove, герцогиня Кембриджская имеет весьма аристократичный вкус, которому хотят подражать девушки во всем мире. Простой бант в качестве аксессуара не раз спасал Кейт. Теперь такой бант легко вписывается в любой стильный формат: от непринужденного гранж до классического стиля.

На российской почве подобный аксессуар приобретает ряд дополнительных значений. Как рассказывала модный критик Эвелина Хромченко - 90е стали для России своеобразным плавильным котлом, в котором причудливо смешалась мода разных поколений.

Нет ничего удивительного в том, что на волне модной рефлексии по девяностым, российский потребитель, вспомнит не блистательную Кейт Миддлтон, а свою школьную линейку в первом классе.

Фото: Elle.ua

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